Beperkt Russisch olie-embargo in nieuwe EU-sancties - media

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De leiders van de Europese Unie zullen later op de dag overeenkomen dat een nieuw sanctiepakket tegen Rusland een embargo op Russische olie-importen moet bevatten, waarbij de levering van ruwe olie via pijpleidingen voorlopig wordt vrijgesteld. Dit meldde persbureau Reuters maandag na inzage in een conceptvoorstel. Maar omdat de EU-leiders het niet eens kunnen worden over alle details van een olie-embargo, volgt een definitief akkoord later. "De Europese Raad is het erover eens dat het zesde pakket sancties tegen Rusland betrekking zal hebben op zowel ruwe olie als aardolieproducten die vanuit Rusland in de lidstaten worden geleverd, met een tijdelijke uitzondering voor ruwe olie die via pijpleidingen wordt geleverd", citeert Reuters het concept. De Europese Raad dringt erop aan dat een akkoord snel moet worden bereikt, om "een eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de interne markt van de EU te waarborgen" , alsmede solidariteit tussen de lidstaten bij plotselinge onderbrekingen in de energievoorziening, aldus het ontwerp. Verder willen de 27 EU-lidstaten "de kwestie van de tijdelijke uitzondering voor ruwe olie die via pijpleidingen wordt geleverd zo snel mogelijk aanpakken", aldus het persbureau. Bron: ABM Financial News

