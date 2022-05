Beursblik: Moody's positiever over verzekeraars Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) Moody's heeft de vooruitzichten voor Nederlandse schadeverzekeraars verhoogd van negatief naar stabiel, omdat zij de inflatie kunnen afweren met hogere premies. Dit komt omdat na een consolidatieslag drie verzekeraars nu de markt domineren en daardoor prijsmacht hebben. NN Group, Achmea en ASR waren in 2020 samen goed voor 62 procent van de verzekeringsmarkt. In 2016 was dat nog 44 procent. De hogere premies zijn ook nodig, omdat de kosten van natuurgeweld toenemen, met name van overstromingen en stormen. Nederland is zelfs het meest gevoelige Europese land, volgens een index van de Verenigde Naties, op gelijke voet met Venezuela en Japan. Bij overstromingen pakt de overheid echter de rekening op in Nederland, merkt Moody's op. Dat geldt niet voor storm-, regen- en hagelschade. "We verwachten dat de schadeverzekeraars hun premies relatief prompt zullen verhogen in reactie op een versnellende inflatie van de schades en hun relatief hoge blootstelling aan rampenrisico's", aldus Louis Nonchez van Moody's. Bij economisch herstel zou dit volgens hem moeten leiden tot meer premie-inkomsten. Rente helpt levensverzekeraars Ook de vooruitzichten voor de Nederlandse levensverzekeraars zijn verbeterd van negatief naar stabiel, omdat de stijgende rente gunstig is voor de beleggingsrendementen die de hoofdmoot van de inkomsten in dit segment uitmaken. Ook voor de schadeverzekeraars is de hogere rente positief. Daarbij hebben de verzekeraars hun kosten aanzienlijk verlaagd, aldus Moody’s. Door de lage volumes van individuele levensverzekeringen moeten die kosten nog wel verder dalen. Coronasterfte pakt goed uit De analisten merken op dat de oversterfte door de coronapandemie en een hittegolf in 2020 15.200 sterfgevallen bedroeg. Dit leidde niet tot veel meer overlijdensrisicoclaims, omdat vooral hoge leeftijden bezweken aan het virus en die hebben doorgaans geen overlijdensrisicoverzekering meer. Hogere arbeidsongeschiktheidsclaims zullen weer terugzakken naar oude niveaus, verwacht Moody's. De lagere levensverwachting door de pandemie was bovendien gunstig voor de pensioenverzekeraars, die hierdoor minder lang hoeven uitkeren. Positief voor de levensverzekeraars zijn verder de pensioenhervorming en de beperkte impact van de oorlog in Oekraïne. Bron: ABM Financial News

