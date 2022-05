Video: Consumentenvertrouwen moet omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone toonde in mei veerkracht, ondanks dat het consumentenvertrouwen zich op recessieniveau bevond. Dit concludeerde marktanalist Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News.

"Dit in contrast met het VK, waar de conjunctuurenquête in de dienstensector in mei een aanzienlijke vertraging van het groeitempo liet zien, wat meer in lijn is met verwachtingen die passen bij de recente zwakte van het consumentenvertrouwen."

Voor de vooruitzichten zal het zowel in het VK als in Europa cruciaal zijn of de conjunctuurenquêtes de kloof met het consumentenvertrouwen dichten door onder de 50 te zakken tot recessieniveaus, of dat het consumentenvertrouwen vanaf nu weer toeneemt, aldus Juvyns.

Eén ding dat zou kunnen helpen om het consumentenvertrouwen te verbeteren, is volgens de analist overheidssteun om de hogere energierekeningen aan te pakken. Met dat in het achterhoofd zal het interessant zijn om te zien of de recente aankondiging van de Britse minister van Financiën voldoende is om het Britse consumentenvertrouwen in de komende maanden te vergroten.

