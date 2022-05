Europese beurzen op winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger, voortbordurend op de winst van Wall Street vrijdagavond. De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 446,67 punten, de Duitse DAX klom 0,6 procent naar 14.556,54 punten en de Franse CAC 40 kon een plus van 0,7 procent bijschrijven op 6.561,98 punten. De Britse FTSE 100 won 0,1 procent tot 7.596,94 punten. Beleggers volgen de stijging op Wall Street vrijdag aan het einde van de dag, op hoop dat de Federal Reserve minder agressief wordt in het verkrappen van het monetaire beleid, na signalen dat de inflatie die op het hoogste niveau in decennia staat, aan het afkoelen is. Dit optimisme werd geholpen door positieve signalen uit China, waar coronalockdowns de mondiale aanvoerketens opnieuw hadden verstoord en de inflatie nog verder omhoog dreigden te stuwen. "Shanghai heeft een pakket stimuleringsmaatregelen aangekondigd en zowel Shanghai als Beijing hebben hun coronavirusbeperkingen versoepeld", aldus Jeffrey Halley van Oanda maandag.



Verder was er vorige week sprake van de gebruikelijke "mischien is dit de bodem" reactie in de pers en van beleggers, die bang zijn de boot te missen, zei hij. Toch blijft de Fed cruciaal. Woensdag start de centrale bank met het afbouwen van de balans, door opgekochte staatsleningen te laten aflopen zonder nieuwe ervoor in de plaats te kopen. Beleggers zullen kijken hoe de markt hierop reageert, zei Jim Reid van Deutsche Bank. Economisch nieuws komt maandag uit Duitsland, over de inflatie. De eerste deelstaat Noordrijn-Westfalen kwam met een tegenvallend hoog cijfer. Het consumentenvertrouwen in mei verslechterde iets in de eurozone, bleek uit cijfers. De olieprijs stijgt. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 0,4 procent tot 116,39 dollar, terwijl Brent-olie voor augustus ook 0,4 procent duurder werd op 116,08 dollar. De euro/dollar bleef in de lift en noteerde op 1,0764. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag was dit 1,0732. Bedrijfsnieuws



Siemens steeg 3 procent in Frankfurt, nadat de Duitse industriele gigant een deal sloot voor ruim 8 miljard euro om een hogesnelheidspoorlijn te bouwen in Egypte. Stellantis klom 1,5 procent in Milaan. De autofabrikant, maker van Dodge, Fiat en Peugeot, sloot een nieuwe overeenkomst met Toyota voor zakelijke voertuigen in de Europese markt. In Amsterdam deden techaandelen het goed, met de halfgeleider aandelen ASMI, ASML en Besi die 4 tot 5 procent stegen. Just Eat Takeaway won zelfs meer dan 5 procent. In Frankfurt wonnen Delivery Hero en Hellofresh 6,2 en 4,6 procent. En in Parijs gingen de luxemerken Hermes en Kering aan de leiding met winsten van circa 4,5 procent. Wall Street gesloten De Amerikaanse beurzen blijven maandag gesloten in verband met Memorial Day. Wall Street sloot vrijdag fors hoger. De S&P 500 index won 2,5 procent op 4.158,24 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent op 33.212,96 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent hoger op 12.131,13 punten. Bron: ABM Financial News

