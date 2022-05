'V-vormig herstel Vietnam helpt Heineken' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in mei waarschijnlijk fors meer bier verkocht in Vietnam, waar de productie met 29 procent is gestegen. Dat stelt Credit Suisse maandag op basis van voorlopige productiecijfers voor het Zuidoost-Aziatische land. Het cijfer voor april werd bovendien opwaarts bijgesteld naar een volumegroei van 35 procent op jaarbasis, in plaats van 24 procent. Credit Suisse concludeert dat de biermarkt in Vietnam een sterk V-vormig herstel laat zien na het opheffen van beperkingen in het nachtelijke uitgaansleven sinds medio januari. Heineken had vorig jaar last van zijn sterke aanwezigheid in Ho Chi Minh stad, waar de lockdowns het strengst waren, maar lijkt nu beter uit de pandemie te komen dan lokale concurrenten als Sabeco en Habeco, stellen de analisten. Dit betekent volgens Credit Suisse dat de resultaten voor de regio Asia-Pacific bij Heineken fors hoger kunnen uitvallen dan de consensusverwachting voor het tweede kwartaal. Credit Suisse denkt dat volumes in Asia-Pacific bij Heineken in het tweede kwartaal 50 tot 55 procent groei kunnen laten zien, waar de markt denkt aan 24 procent. Voor heel 2022 gaat Credit Suisse uit van 29 procent volumegroei in Asia-Pacific, met een groei van 37 procent in Vietnam. Vietnam is goed voor 6 procent van de volumes en 12 procent van de winst van Heineken. De bank heeft een Outperform advies voor Heineken. Het aandeel Heineken won maandagochtend 1,6 procent op 94,18 euro. Bron: ABM Financial News

