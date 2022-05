Forse winsten voor chippers èn JET in donkergroene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,3 procent op 711,05 punten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING hebben beleggers te veel slecht nieuws ingeprijsd. De markt leek dit in de afgelopen handelsdagen ook te beseffen, waardoor onder meer de S&P 500-index na zeven verliesweken op rij vorige week steeg met 6,6 procent. "De beste week sinds november 2020", aldus Wiersma.

De expert van ING zag dat beleggers afgelopen week per saldo 20 miljard dollar aan nieuw geld in wereldwijde aandelen stoken, de grootste instroom in tien weken. "We verwachten dat er de komende weken nog meer geld de beurs op zal stromen."

Volgens Wiersma wordt het positieve sentiment vanmorgen gesteund door geluiden uit China over het versoepelen van coronamaatregelen in Shanghai en Beijing, in combinatie met extra stimuleringsmaatregelen. "Dit geeft beleggers vertrouwen."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de beurzen stijgen nu de dollar afzwakt en de rentes teruglopen. "Beleggers lijken te denken dat de inflatie in de VS heeft gepiekt", aldus Hewson. "Het beeld op de valuta- en obligatiemarkten lijken deze hypothese te ondersteunen." De analist merkte wel op dat het sentiment in deze markten snel kan omslaan. Bovendien laten de bewegingen in de grondstofprijzen volgens hem zien dat de inflatie wel degelijk een gevaar blijft. De Refinitiv Commodity-index steeg afgelopen week tot het hoogste niveau sinds september 2012, aldus Hewson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0755. De olieprijzen stegen tot een procent.

Op macro-economisch vlak blijft het vandaag rustig. Vanmiddag volgen voorlopige inflatiecijfers uit Duitsland. Wall Street houdt de deuren gesloten in verband met de viering van Memorial Day.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden de 'chippers' Besi, ASML en ASMI 4,2 tot 5,2 procent hoger. Just Eat Takeaway.com won 5,5 procent, ondanks geruchten dat de maaltijdbezorger een verlies van circa 6 miljard euro moet accepteren bij een verkoop van het Amerikaanse Grubhub.

Ook ING zat met een winst van 2,2 procent in de lift. Zakenbank Jefferies noemde de bank goedkoop en Goldman Sachs hervatte het volgen van ING met een koopadvies, aldus handelaart Bert van der Pol van Today's Group.

Dalers bleven beperkt tot Shell en KPN met verliezen tot 0,5 procent.

In de AMX won Basic-Fit 2,8 procent. Flow Traders leverde 1,2 procent in.

In de AScX was TomTom een stijger met 3,6 procent koerswinst. Kendrion won daarnaast 2,8 procent.