Video: duurzame aandelen in de wachtkamer

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De energietransitie is in volle gang en niet te stoppen, maar snel gaat het niet. Dit concludeert Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij Toro. Volgens hem komt de wereld momenteel energie tekort. "Als straks China het zero-Covid beleid loslaat gaat het aantal reizen wereldwijd terug naar normaal. Dan komen we met z’n allen al helemaal energie tekort." Aandelen van bedrijven die duurzame energie produceren, kenden een korte opleving toen de crisis in Oekraïne uitbrak. Hogere olie- en gasprijzen geven volgens Van Oudheusden een extra prikkel om sneller om te schakelen, was de gedachte. Al snel realiseerden beleggers zich dat door stijgende kosten, langzame aanpassing van wet- en regelgeving en een stijgende rente de toch al stevig geprijsde 'groene' aandelen waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd het gehoopte rendement gaan opleveren. "In de breedte gaven veel aandelen in de Clean Energy Index hun winst weer weg, terwijl de aandelen van oliemaatschappijen flink stegen." Overheden kunnen helpen om de energietransitie te bespoedigen. "De wil is er ook, zeker in Europa, maar men kan niet alles tegelijkertijd." Politici doen er volgens de marktanalist van eToro verstandig aan om eerst de inflatie en energieprijzen weer onder controle te krijgen en dan weer volle kracht vooruit te gaan met duurzame energie. "Tot het zover is zitten ook beleggers in duurzame aandelen in de wachtkamer." Klik hier voor: duurzame aandelen in de wachtkamer Bron: ABM Financial News

