Valuta: dollar daalt terwijl aandelen herstellen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is maandag gedaald tot het laagste niveau in vijf weken, tegenover de euro en een mandje met andere munten, nu de rentevrees afneemt en beleggers weer trek krijgen in risico, gesteund door optimisme over de coronaversoepelingen in China. De Amerikaanse aandelenmarkten blijven maandag gesloten, waardoor de valutahandel waarschijnlijk gedempt zal zijn. De euro noteerde maandagochtend een half procent hoger op 1,0747 dollar. De aandelenmarkten zijn vorige week fors hersteld en de euro steeg die week met 1,6 procent tegenover de dollar. Uit de notulen van de laatste rentevergadering bleek dat beleidsmakers van de Fed overwegen om de renteverhogingen na juli te pauzeren om de effecten te beoordelen. "De dollar is inmiddels drie procent lager dan de top van begin mei. Die correctie is zeker aangejaagd door het inzicht dat de Fed zijn cyclus van renteverhogingen zou kunnen pauzeren, na verhogingen met 50 basispunten in zowel juni als juli", schreven analisten van ING in een rapport. "De markt lijkt op te schuiven naar onze visie dat de Fed volgend jaar zal moeten pauzeren", zei analist Teeuwe Mevissen van Rabobank. Het optimisme wordt volgens hem gevoed door de verwachting dat China woensdag de lockdownmaatregelen in Sjanghai aanzienlijk zal versoepelen. Hierdoor stijgt de olieprijs en profiteren ook de aandelenmarkten. De aandacht van beleggers zal maandag uitgaan naar voorlopige cijfers voor de Duitse inflatie in mei, omdat dit een indicator zal zijn voor de Europese Centrale Bank, die nog moet beslissen met hoeveel basispunten de rente in juli zal worden verhoogd. Er wordt gerekend op 25 basispunten, maar dit kan ook meer worden als de inflatie verder oploopt, zoals voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank recent aangaf. Rainer Gunterman van Commerzbank denkt dat de inflatie hoger dan verwacht kan uitvallen na de cijfers voor Noordrijn-Westfalen, die een stijging van de inflatie lieten zien van 7,7 naar 8,1 procent in mei.



Mevissen merkt op dat de Europese rentes flink oplopen, met een stijging van 4 basispunten voor de tienjaarsswaprente, 6 basispunten voor de vijfjaarsswaps en 7,5 basispunten voor de Bund, de tienjarige Duitse staatslening. De obligatiemarkt is echter zeer volatiel de laatste tijd, merkt Mevissen op. Rabobank denkt niet dat de ECB iets anders zal doen dan drie "saaie stapjes" van 25 basispunten voor de rente in 2022. De geopolitieke onrust rond Oekraïne en China lijkt even te worden vergeten door de markt. Mede omdat die onrust weer kan terugkeren lijkt de euro op dit moment wat "overbought", denkt de de marktanalist. Bron: ABM Financial News

