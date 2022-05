Positieve weekstart AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent. Wall Street sloot vrijdag flink in het groen en houdt vandaag de deuren gesloten vanwege de viering van Memorial Day.

Afgelopen week wist AEX index dankzij onder meer een afnemende vrees voor de hoge inflatie weer boven de 700 punten te sluiten. De hoofdindex won op weekbasis bijna 3 procent op een slotstand van 702,28 punten.

De inflatie heeft ondertussen wellicht een piek bereikt, "en dat zou een enorme hoeveelheid lucht geven voor de consument", zei Joost van Leenders, senior beleggingsstrateeg van zakenbank Kempen afgelopen week. ZIjn woorden werden onderstreept door de vrijgave vrijdag in de Verenigde Staten van de PCE-inflatie, die de Federal Reserve nauwlettend in de gaten houdt, en die in april uitkwam op 4,9 procent, tegenover 5,2 procent een maand eerder.

De PCE is een maatstaf van de inflatie die onderdeel is van de officiële consumentenprijsindex. Deze index is de laatste maanden uitgegroeid tot ’s werelds meest gevolgde macrocijfer.

Uit de notulen van de Federal Reserve bleek afgelopen week wel dat de Amerikaanse centrale bank haast wil maken met het verhogen van de rente, om zo de inflatie te beteugelen. De Fed-bestuurders bespraken zelfs een scenario waarbij ze de rente verhogen tot een niveau waarop de economie doelbewust vertraagd zou worden, hetgeen deflatoir zou moeten uitpakken. Vooralsnog wordt echter vastgehouden aan verhogingen van maximaal 50 basispunten.

Dat laatste “klonk beleggers als muziek in de oren", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Niemand wil dat de Fed overdreven hawkish wordt wanneer er zorgen zijn over een recessie", aldus Aslam. De markten behaalden hun weekwinsten dan ook vooral na het verschijnen van de Fed-notulen.

Ook de valutamarkten reageerden op de Fed-notulen. Nadat de dollar de afgelopen 12 maanden flink in waarde steeg, met een euro/dollar die van ongeveer 1,22 naar 1,04 daalde, waardoor pariteit in zicht kwam, toonde de euro de afgelopen twee weken veerkracht. De notulen van de Fed gaven de euro nog een extra zetje en het muntpaar noteert vanochtend op 1,0759.

De focus zal de komende tijd verschuiven naar de monetaire beleidsbijeenkomst van de Europese Centrale Bank, op 9 juni, waar de ECB naar verwachting de rente zal verhogen met 25 basispunten. “Dat houdt de euro/dollar van de lows af en het belangrijke technische steun niveau op 1,0350 heeft wederom, althans voorlopig, stand gehouden", aldus valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst .

Op Wall Street won hoofdgraadmeter S&P 500 afgelopen week op weekbasis ruim 6,5 procent, na zeven verliesweken op rij. Techbeurs Nasdaq klom krap 7 procent.

Econoom Jim Reid van Deutsche Bank denkt dat de verbetering van het sentiment in de afgelopen handelsdagen ook samenhing met positieve geluiden van verschillende retailers, nadat waarschuwingen van onder meer Walmart in de voorafgaande handelsweek nog een verkoopgolf in gang zetten. Dat sentiment kreeg nog eens een extra zetje, omdat de markt goede hoop heeft dat de Federal Reserve niet te hard op de rem zal trappen bij het normaliseren van het monetaire beleid, aldus Reid. "Dit hielp de S&P om vrijdag 2,5 procent hoger te sluiten."

Wel waarschuwde de econoom van Deutsche Bank voor de hoge volatiliteit, waardoor het beeld heel snel weer kan kantelen.

De olieprijs steeg vrijdag verder. Bij een settlement van ruim 115 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. Op weekbasis werd WTI bijna 4 procent duurder. Het was alweer de vijfde week op rij dat ruwe olie in prijs steeg. Vanochtend zette het zwarte goud zijn opmars in de Aziatische handel verder voort met een stijging van ongeveer 1 procent.

Ook de Aziatische aandelenmarkten zitten in de lift met als koplopers de beurzen in Tokio en Hongkong met winsten van meer dan 2 procent. Beleggers kregen onder meer een duwtje in de rug door het loslaten van een deel van de coronarestricties in onder meer Beijing en Shanghai dit weekend.

Op de dag dat overleden Amerikaanse militairen herdacht worden, traditioneel op de laatste maandag in mei, is de macro-economische agenda licht gevuld. Wel hebben beleggers een scherp oog voor de vrijgave van de voorlopige inflatie in mei in Duitsland.

Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek al bekend dat de afzetprijzen van de Nederlandse industrie in april gemiddeld 29 procent hoger waren dan in april 2021. Dat is de grootste stijging sinds het begin van de statistiek in de huidige vorm in 1981 en vooral te wijten aan toegenomen kosten voor transport en energie. Zo steeg de prijs van aardolie op jaarbasis met ongeveer 80 procent.

Bedrijfsnieuws

Just Eat Takeaway zal een verlies van circa 6 miljard euro moeten accepteren bij een verkoop van het Amerikaanse Grubhub. Dit schreef The Times dit weekend op basis van bronnen.

Financials komen vandaag mogelijk in beweging, volgens handelaar Bert van der Pol van Today’s Group. Volgens hem is Goldman Sachs weer begonnen met het volgen van ING met een koopadvies en een koersdoel van 16,25 euro en voor ABN AMRO zou de Amerikaanse zakenbank een Neutraal advies hanteren met een koersdoel van 13,25 euro. Jefferies herhaalde daarnaast vanochtend het koopadvies voor ING met een koersdoel van 14,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index won vrijdag 2,5 procent op 4.158,24 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent op 33.212,96 punten en de Nasdaq sloot 3,3 procent hoger op 12.131,13 punten.