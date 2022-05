Shell definitief aan de slag in westen van Australië Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Shell Australia en joint venture-partner SGH Energy gaan definitief investeren in de ontwikkeling van het zogenoemde Crux-gasveld, net buiten de kust aan de westkant van Australië. Dit maakte de energiereus maandag bekend, zonder financiële details te noemen. "Dit project is een belangrijk onderdeel van Shells geïntegreerde gasportefeuille", aldus het bedrijf. "Het gas uit Crux zal voor Aziatische consumenten een belangrijke rol spelen in de transitie van kool naar gas als een schonere brandstof." Met het project hoopt Shell te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar LNG. De bouw van Crux start in 2022 en de eerste gas uit het project wordt in 2027 verwacht. Bron: ABM Financial News

