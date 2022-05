Afzetprijzen industrie fors hoger in april Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen van de Nederlandse industrie zijn in april sterk gestegen. Dit meldde het CBS maandag. De prijzen waren gemiddeld 29 procent hoger dan in april vorig jaar. Dat is de grootste stijging in de ruim veertig jaar dat de cijfers worden bijgehouden. In maart was de stijging al 26 procent. Vergeleken met maart stegen de afzetprijzen in april met 4,1 procent. Als sinds juli 2021 zijn de afzetprijzen voor de industrie ongekend hard opgelopen, dor het snelle herstel van de economie na de coronacrisis. Sinds enkele maanden zorgt de oorlog in Oekraïne voor meer druk op de prijzen. De prijs van aardolie steeg ongeveer 80 procent. In de chemische industrie waren de afzetprijzen 45 procent hoger. In maart was dit nog 39 procent. Bron: ABM Financial News

