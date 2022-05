Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, maar zullen het vandaag moeten doen zonder steun uit Amerika.

IG voorziet een openingswinst van 85 punten voor de Duitse DAX en een plus van 37 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 12 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson sprak van een positieve week voor de Europese markten.

Analisten van IG zagen een nieuwe poging tot een 'opluchtingsrally', met overkochte markten die proberen te herstellen.

"Dit wordt deels gevoed door de groeiende opvatting dat de Fed in de komende maanden de renteverhogingen mogelijk pauzeert om de impact van zijn monetaire verkrapping te beoordelen", aldus IG.

Bedrijfsnieuws

Het was vrijdag een rustige dag qua bedrijfsnieuws. In Parijs ging Alstom aan kop, met een plus van ruim 4,5 procent. Ook Kering en Hermes stegen meer dan 4 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Unibail-Rodamco-Westfield, met een verlies van ruim 2 procent.

In Frankfurt deden Sartorius en Siemens Healthineers goede zaken, met plussen van zo'n 4 tot 6 procent. Infineon steeg 4,5 procent.

Energiebedrijven belandden onderaan in de DAX. E.ON en RWE verloren 2 tot 3 procent.

Euro STOXX 50 3.808.56 (+1,8%)

STOXX Europe 600 443,93 (+1,4%)

DAX 14.462,19 (+1,6%)

CAC 40 6.515,75 (+1,6%)

FTSE 100 7.585.46 (+0,3%)

SMI 11.647,17 (+1,4%)

AEX 702,28 (+1,4%)

BEL 20 3.945,31 (+0,8%)

FTSE MIB 24.636,26 (+0,4%)

IBEX 35 8.933,60 (+0,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen zijn maandag gesloten op Memorial Day.

Wall Street is vrijdag flink hoger geëindigd. Op weekbasis won S&P ruim 6,5 procent, na zeven verliesweken op rij.

Veel aandacht ging vrijdag uit naar inflatiecijfers. De inkomens en uitgaven van Amerikanen stegen in april conform verwachting. Samen met deze cijfers werd ook de PCE prijsindex gepubliceerd, een belangrijke leidraad voor de Federal Reserve. Op jaarbasis daalde de kerninflatie van 5,2 naar 4,9 procent, in lijn met de verwachtingen van economen.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op het feit dat "Amerikaanse consumenten nog steeds bereid zijn geld uit te geven", gezien de stijging van de uitgaven met 0,9 procent in april.

Econoom Jim Reid van Deutsche Bank denkt dat de verbetering van het sentiment in de afgelopen dagen samenhangt met positieve geluiden van verschillende retailers, nadat waarschuwingen van onder meer Walmart eerder nog een verkoopgolf in gang zetten. Dat sentiment kreeg nog eens een extra zetje, omdat de markt goede hoop heeft dat de Federal Reserve niet te hard op de rem zal trappen bij het normaliseren van het monetaire beleid, aldus Reid. "Dit hielp de S&P om gisteren 2 procent hoger te sluiten."

Wel waarschuwt de econoom van Deutsche Bank voor de hoge volatiliteit, waardoor het beeld heel snel weer kan kantelen.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan daalde in mei harder dan eerder bleek uit een voorlopig cijfer en kwam uit op het laagste niveau in bijna 10 jaar. Volgens directeur Joanne Hsu zijn consumenten bezorgd over de inflatie.

De olieprijs is vrijdag verder gestegen. Bij een settlement van ruim 115 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna een procent duurder. Op weekbasis werd WTI bijna 4 procent duurder. Het is de vijfde week op rij dat ruwe olie in waarde stijgt.

Bedrijfsnieuws

Elon Musk wordt door aandeelhouders van Twitter aangeklaagd, omdat de Tesla-topman de koers van het social media-platform zou hebben gemanipuleerd. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag. De SEC bevestigde vrijdag dat men de kwestie onderzoekt. Twitter steeg ruim 1,5 procent.

Dell Technologies heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar boven de marktverwachting gepresteerd. Het aandeel won 13 procent.

Gap verwacht een winst- en omzetdaling in 2022 vanwege een onzeker macroklimaat en tegenwind door de hoge inflatie. Het aandeel daalde aanvankelijk maar sloot uiteindelijk ruim 3,5 procent hoger.

Costco Wholesale behaalde in het afgelopen kwartaal hogere resultaten. De winst per aandeel was conform de verwachting van analisten. Het aandeel won ruim een procent.

Pinduoduo, het Chinese online landbouwplatform met een Amerikaanse beursnotering, heeft in het eerste kwartaal de omzet zien stijgen en wist winst te maken. Het aandeel won donderdag al zo'n 10 procent en voegde daar vrijdag nog eens 15 procent aan toe.

S&P 500 index 4.158,24 (+2,5%)

Dow Jones index 33.212,96 (+1,8%)

Nasdaq Composite 12.131,13 (+3,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag fors hoger.

Nikkei 225 27.382,45 (+2,2%)

Shanghai Composite 3.140,09 (+0,3%)

Hang Seng 21.106,20 (+2,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0755. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0732.

USD/JPY Yen 127,01

EUR/USD Euro 1,0755

EUR/JPY Yen 136,61

MACRO-AGENDA:

06:30 Producentenvertrouwen - Mei (NL)

06:30 Producentenprijzen - April (NL)

11:00 Consumentenvertrouwen - Mei def. (eur)

14:00 Inflatie - Mei vlpg (Dld)

15:30 Wall Street gesloten op Memorial Day

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten