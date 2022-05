Just Eat moet mogelijk miljarden afwaarderen op Grubhub - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway zal een verlies van circa 6 miljard euro moeten accepteren bij een verkoop van het Amerikaanse Grubhub. Dit schrijft The Times op basis van bronnen. Volgens de Britse krant heeft Just Eat Bank of America ingehuurd om een koper of strategische partner voor Grubhub te vinden. The Times meldt dat de Amerikaanse maaltijdbezorger bij verschillende potentiële kopers is aangeboden "tegen een fractie" van de koopprijs en het is volgens de krant nog maar zeer de vraag of er onder de huidige marktomstandigheden überhaupt een koper wordt gevonden. Minder dan een een jaar geleden kocht Just Eat Grubhub voor 7,3 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

