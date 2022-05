Drukke macro-week voor de boeg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen er na een verlengd weekend weer volop tegenaan voor een drukke macro-economische week met onder meer tal van inkoopmanagersindices en een Amerikaans banenrapport. Afgelopen week deed de beurs goede zaken en steeg de AEX weer boven de 700 punten. Sinds begin dit jaar verloren de indices heel wat terrein en met name de technologische aandelen zetten heel wat druk. Maandag blijft Wall Street gesloten wegens Memorial Day. Die dag krijgen we wel een invloedrijk inflatiecijfer uit Duitsland. De inflatie in de hele eurozone en Frankrijk staan voor dinsdag geagendeerd. Ook op maandag bekijken we het Nederlandse producentenvertrouwen en het consumentenvertrouwen in de hele eurozone. Het Japanse en Amerikaanse consumentenvertrouwen volgen woensdag. Dinsdag staat de Belgische economische groei gepland. Ook de Japanse industriële productie wordt die dag gepubliceerd. De inkoopmanagersindices voor zowel de diensten- als de industriële sectoren in China worden dinsdag online gezet. Woensdag volgen de inkoopmanagers specifiek voor de industrie uit Japan, China door onderzoeksbureau Caixin, Europa en Amerika. De indices voor de diensten volgen vrijdag. Woensdagavond kunnen we het Beige Book van de Federal Reserve inkijken. Deze visie op de economische toestand door de centrale bankiers wordt nauwlettend gevolgd. Donderdag publiceert loonstrookjesverwerker ADP een Amerikaans banenrapport. Dit een dag later dan normaal, omdat Wall Street maandag gesloten blijft. Het officiële banenrapport volgt vrijdag. De cijfers over de arbeidsmarkt in de VS zijn naast de inflatie belangrijk voor het beleid van de Federal Reserve. De Europese producentenprijzen staan donderdag gepland. In die gestegen prijzen heeft olie een belangrijk oordeel. Het oliekartel OPEC vergadert trouwens donderdag met zijn bondgenoten over de bestaande productie-afspraken. Donderdag en vrijdag blijft de beurs van Londen gesloten. De laatste weekdag staat voor Duitsland nog een handelsbalans gepland. Bedrijfsagenda Qua bedrijfsnieuws is het komende week rustig op het Damrak. Jaarvergaderingen zijn er van Aegon, Adyen en Fastned op respectievelijk dinsdag, woensdag en donderdag. Aegon noteert donderdag ex-dividend. In het buitenland staan er kwartaalcijfers op de rol van HP Inc op dinsdag, Hewlett Packard en GameStop op woensdag, en Broadcom, dat vorige week een grote overname aankondigde, op donderdag. Bron: ABM Financial News

