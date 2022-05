Valuta: dollarzwakte door afgenomen renteverwachting Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar is afgelopen week gezakt naar een laagste punt in een maand ten opzichte van de belangrijkste valuta’s. Volgens valutaspecialist Joost derks van iBanFirst heeft dit te maken met de verwachtingen voor renteverhogingen door de Federal Reserve, die naar beneden zijn bijgesteld, "na tekenen dat de centrale bank haar verkrappingscyclus in de tweede helft van het jaar zou kunnen vertragen of zelfs pauzeren." Uit de notulen van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank bleek dat de meeste beleidsmakers renteverhogingen van 50 basispunten gepast vinden op de beleidsvergaderingen van juni en juli. "Maar er werd ook gesproken dat na deze forse renteverhogingen nu, het ruimte zou bieden om later in het jaar te pauzeren om de effecten van die rente verhogingen te beoordelen", aldus Derks. Daarnaast liet de PCE-kerninflatie, een belangrijke graadmeter voor de Fed, een daling zien in april. De focus zal de komende tijd verschuiven naar de monetaire beleidsbijeenkomst van de Europese Centrale Bank, op 9 juni. "Het heeft er alle schijn van dat zij de rente in juli zal verhogen met 25 basispunten", aldus Derks. Dat houdt de euro/dollar van de lows af "en het belangrijke technische steun niveau op 1,0350 heeft wederom, (althans voorlopig) stand gehouden", aldus Derks. Volgens de valutaspecialist van iBanFirst zal veel afhangen "van het corrigeren van de inflatiecijfers, de olie en gasprijs ontwikkelingen en de covid situatie in China." Hoewel de olie- en gasprijzen momenteel minder relevant lijken, omdat het zomerseizoen van start gaat, "kan dit zomaar als een boomerang terugkomen na de zomer wanneer de vraag weer toeneemt", aldus Derks. "Als Europa niet op tijd klaar is met alternatieve energie voorziening, dan kan de energieprijs wel eens meer olie op het inflatievuur gooien in het najaar", waarschuwt de marktkenner. Bron: ABM Financial News

