Musk: Bill Gates zit flink short in Tesla

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Miljardair Bill Gates heeft een flinke shortpositie in Tesla. Dit zei CEO van Tesla Elon Musk zaterdag in een reeks tweets. Volgens Musk zou de oprichter van Microsoft voor 500 miljoen dollar short zitten in Tesla, oftewel flink inzetten op een daling van het aandeel. Maar omdat de koers van Tesla juist "flink omhoog" is gegaan, zou Gates nu tussen de 1,5 en 2 miljard dollar nodig hebben om de positie te dekken en aandelen terug te kopen, aldus Musk. Gates zelf gaf eerder bij CNBC aan dat hij niet praat over zijn investeringen. De tweets van Musk volgden op een Twitter-peiling waarin de Tesla-topman volgers vroeg wie ze meer vertrouwen: miljardairs of politici. Een grote meerderheid gaf aan eerder miljardairs te vertrouwen. Bron: ABM Financial News

