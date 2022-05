Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,4 procent in de plus op 443,93 punten, de Duitse DAX steeg 1,6 procent op 14.462,19 punten en de Franse CAC 40 won ook 1,6 procent op 6.515,75 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent hoger op 7.585,46 punten.

Marktanalist Michael Hewson sprak van een positieve week voor de Europese markten.

Analisten van IG zagen een nieuwe poging tot een 'opluchtingsrally', met overkochte markten die proberen te herstellen.

"Dit wordt deels gevoed door de groeiende opvatting dat de Fed in de komende maanden de renteverhogingen mogelijk pauzeert om de impact van zijn monetaire verkrapping te beoordelen", aldus IG.

Na een rustige ochtend qua economisch nieuws, verschenen vanmiddag belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De PCE-kerninflatie, die voor de Federal Reserve belangrijk is, kwam in april uit op 4,9 procent. Een maand eerder was de inflatie 5,2 procent.

Hewson wees ook op het feit dat "Amerikaanse consumenten nog steeds bereid zijn geld uit te geven", gezien de stijging van de bestedingen met 0,9 procent in april. De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0705. WTI-olie is iets goedkoper en kost net geen 114 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Het was vrijdag een rustige dag qua bedrijfsnieuws. In Parijs ging Alstom aan kop, met een plus van ruim 4,5 procent. Ook Kering en Hermes stegen meer dan 4 procent. Hekkensluiter in de CAC 40 was Unibail-Rodamco-Westfield, met een verlies van ruim 2 procent.

In Frankfurt deden Sartorius en Siemens Healthineers goede zaken, met plussen van zo'n 4 tot 6 procent. Infineon steeg 4,5 procent.

Energiebedrijven belandden onderaan in de DAX. E.ON en RWE verloren 2 tot 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot 2 procent hoger.