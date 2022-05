Video: defensieve aandelen beste keuze gezien voorzichtige outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen terugblikken op een goede week. Dit zegt vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International voor de camera tegen ABM Financial News. Inmiddels zijn de kwartaalcijfers wel achter de rug, en "die waren goed". Maar de bedrijven sloegen ook een voorzichtige toon aan ten aanzien van de vooruitzichten, voegde Van Eerden daaraan toe. "De hoge inflatie beginnen mensen nu echt in hun portemonnee te voelen", aldus de vermogensbeheerder, die vreest dat dit zijn weerslag zal hebben op de vraag. Dat zal de economie doen vertragen, waarschuwt hij. Maar door de dalingen afgelopen week, zijn de waarderingen wel een stuk aangenamer geworden. De koers/winst verhoudingen van Amerikaanse aandelen zijn gedaald naar 16, en als de kasmiddelen daarvan afgetrokken worden, is dat 15. "Dat is relatief niet duur, maar dan moeten de winsten wel op peil blijven", aldus Van Eerden. En over die winst zijn er zorgen bij Aberfeld. "Ik houd daarom rekening met een terugval [van de beurzen] in de komende weken." Om tegen die koersdruk bestand te zijn, kiest Van Eerden momenteel voor defensieve aandelen. Van Eerden noemt Unilever en Ahold, net als de financials. Afblijven moeten beleggers volgens Van Eerden van Philips. Diens reputatie loopt momenteel grote schade op door alle terugroepacties. Klik hier voor: defensieve aandelen beste keuze gezien voorzichtige outlook Bron: ABM Financial News

