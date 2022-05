Hogere opening Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten gaan vrijdag iets hoger van start. Circa een half uur voor opening noteerden de futures op de S&P circa 0,6 procent in het groen, waar die voor de Nasdaq op een plus van een procent wijzen. De Dow gaat 0,3 procent hoger van start. De future liepen verder op na cijfers over de inflatie. De inkomens en uitgaven van Amerikanen stegen in april conform verwachting. Samen met deze cijfers werd ook de PCE prijsindex gepubliceerd, een belangrijke leidraad voor de Federal Reserve. Op jaarbasis daalde de kerninflatie van 5,2 naar 4,9 procent, in lijn met de verwachtingen van economen. Econoom Jim Reid van Deutsche Bank meent dat de verbetering van het sentiment in de afgelopen dagen samenhangt met positieve geluiden van verschillende retailers, nadat waarschuwingen van onder meer Walmart eerder nog een verkoopgolf in gang zetten. Dat sentiment kreeg nog eens een extra zetje, omdat de markt goede hoop heeft dat de Federal Reserve niet te hard op de rem zal trappen bij het normaliseren van het monetaire beleid, aldus Reid. "Dit hielp de S&P om gisteren 2 procent hoger te sluiten." Deze week staat de S&P op winst en met een groene openingsindicatie heeft Reid goede hoop dat de index de week in het groen zal afsluiten, na zeven week op rij lager te zijn geëindigd. Wel waarschuwt de econoom van Deutsche Bank voor de hoge volatiliteit, waardoor het beeld heel snel weer kan kantelen. Later vanmiddag staat ook het consumentenvertrouwen in de VS, zoals gemeten door de universiteit van Michigan, op de agenda. De euro/dollar handelde op 1,0714. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 2,746. Olie wordt goedkoper. Bedrijfsnieuws Elon Musk wordt door aandeelhouders van Twitter aangeklaagd, omdat de Tesla-topman de koers van het social media-platform zou hebben gemanipuleerd. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag. Dell Technologies heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar boven de marktverwachting gepresteerd. Het aandeel lijkt 11,5 procent hoger te gaan openen. Gap verwacht een winst- en omzetdaling in 2022 vanwege een onzeker macroklimaat en tegenwind door de hoge inflatie. Het aandeel zal liefst 19 procent lager van start gaan. Costco Wholesale behaalde in het afgelopen kwartaal hogere resultaten. De winst per aandeel was conform de verwachting van analisten. Het aandeel opent ruim een procent lager. Pinduoduo, Chinese online landbouwplatform met een Amerikaanse beursnotering, heeft in het eerste kwartaal de omzet zien stijgen en wist winst te maken. Het aandeel Pinduoduo lijkt ruim 8 procent hoger te openen, na een koerswinst van krap 10 procent op donderdag. Slotstanden De Dow Jones index eindigde donderdag 1,6 procent hoger op 32.637,19 punten en de S&P 500 index won 2,0 procent op 4.057,84 punten. Techbeurs Nasdaq steeg zelfs 2,7 procent naar 11.740,65 punten. Bron: ABM Financial News

