Resultaten Pinduoduo veel beter dan verwacht

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pinduoduo heeft in het eerste kwartaal de omzet zien stijgen en wist winst te maken. Dit liet het Chinese online landbouwplatform met een Amerikaanse beursnotering vrijdag weten. De omzet steeg met 7 procent naar 23,8 miljard yuan, ofwel omgerekend ongeveer 3,7 miljard dollar. Dit is veel beter dan verwacht. De gemiddelde analist geraadpleegd door FactSet mikte op een omzet van 20,5 miljard yuan. Het aantal maandelijks actieve gebruikers is met 4 procent gestegen van bijna 725 miljoen naar ruim 751 miljoen. De groei is daarmee wel veel kleiner dan in dezelfde periode vorig jaar, maar dat is volgens Pinduoduo niet vreemd. In de afgelopen jaren groeide het bedrijf hard en met de huidige schaal is de groei gewoon iets lager, aldus het management. Het nettoresultaat steeg afgelopen kwartaal van een verlies van 2,9 miljard yuan naar een winst van 2,6 miljard yuan. De winst viel hoger uit dan verwacht. Het aandeel Pinduoduo lijkt ruim 8 procent hoger te openen, na een koerswinst van krap 10 procent op donderdag. Bron: ABM Financial News

