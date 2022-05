Euro ferm boven 1,07 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag solide boven de 1,07 dollar, vanwege de macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, die onder druk staan.

"De euro is naar ons idee wat, zogezegd, overbought", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat de euro op een termijn van een week weer terugvalt naar 1,06 en misschien zelfs 1,05 dollar. De daling van de dollar houdt verband met de gedaalde macro-economische indicatoren in de VS, zoals donderdag ook bleek uit huizencijfers", aldus Koopman.

Koopman schat in dat de Amerikaanse economie in de tweede helft van 2023 in een recessieachtige situatie terecht kan komen. "De markt lijkt er rekening mee te houden dat dat eerder het geval is en dat de Federal Reserve op basis van dat perspectief misschien minder hard op de rem trapt. Wij menen dat een echte recessie nog maar de vraag is, maar als deze komt, dan zal de eurozone zich daar nog minder aan kunnen onttrekken. Dat laatste perspectief is ook gunstig voor de dollarkoers ten opzichte van de euro", aldus de marktanalist vrijdag

Koopman kijkt vrijdag vooral naar twee zaken: om te beginnen de Amerikaanse kerninflatie en de bestedingen aan diensten. "In de coronaperiode zijn de bestedingen van de Amerikaanse burgers vooral in goederen gaan zitten. Als vrijdag de dienstenbestedingen verder herstellen, kan dat een signaal zijn dat de prijsstijgingen afvlakken, omdat de inflatie in de VS vooral door de goederenprijzen werd veroorzaakt. Dienstentarieven zijn ten opzichte van goederenprijzen minder stevig gestegen. Als dat het geval is kan dat de rente-angst temperen", aldus Koopman.

De markt kan vanmiddag dus aan de slag met de belangrijke inflatiedata over april, die samen met de persoonlijke inkomen en bestedingen worden gepubliceerd. De verwachting voor de kerninflatie op jaarbasis ligt op 4,9 procent.

Verder staat in de tweede helft van de middag ook het definitieve consumentenvertrouwen in de VS, zoals gemeten door de universiteit van Michigan, op de agenda.

De euro noteerde vrijdag vlak op 1,0731 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8506 Britse pond. Het Britse pond steeg vrijdag 0,1 procent en noteerde op 1,2611 dollar.