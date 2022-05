JPMorgan haalt Just Eat van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft vrijdag het advies voor Just Eat Takeaway verlaagd van Overwogen naar Neutraal en het koersdoel ging van 37,24 naar 17,58 Britse pond.

De concurrentie in maaltijdbezorging is groot, aldus analist Marcus Diebel. "De concurrentie in het VK blijft niet maanden maar vermoedelijk jarenlang een probleem en Duitsland is steeds minder een monopolie dan men dacht", aldus de analist.

Volgens JPMorgan moet er meer gebeuren dan alleen een aantal onderdelen verkopen om het vertrouwen van beleggers terug te winnen en de koers weer omhoog te krijgen.

Daarbij scoort het aandeel Just Eat Takeaway momenteel minder goed in het model van JPMorgan, met name op winstgevendheid, de balans en de consensus. "Daarom verlagen we het advies van Overwogen naar Neutraal."

JPMorgan handhaafde het Neutraal advies op Delivery Hero, en verlaagde het advies voor Deliveroo ook van Overwogen naar Neutraal.

Hoge schulden in combinatie met druk op de winst, maakt dat de zakenbank de maaltijdbezorgers even aan de zijlijn zet. Op langere termijn is JPMorgan nog wel enthousiast, omdat de aandelen laag gewaardeerd zijn en er kansen op overnames zijn.