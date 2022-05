Video: bieden overnames Boskalis en Ontex kansen? Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Overnames bieden beleggers kansen op extra rendement. Om die reden kijkt Erik Mauritz Hoofd Beleggersdesk van IEX of Boskalis en Ontex de moeite waard zijn. De overname van Boskalis door HAL lijkt veel dealzekerheid te bieden, maar het opwaarts potentieel is relatief klein en het kan een lang proces worden, denkt Mauritz. Om die reden denkt de analist dat Ontex meer potentie biedt. Een bod op Ontex schat Mauritz in op circa 10 euro, waar het aandeel nu op ongeveer 7,50 euro noteert. "Een upside van ruim 30 procent." Maar een dergelijke hoge upside gaat ook gepaard met veel risico, waarschuwt hij. Als het bod er namelijk niet komt, ziet Mauritz de koers ver onder de 7 euro zakken. Klik hier voor: bieden overnames Boskalis en Ontex kansen? Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.