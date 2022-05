Musk aangeklaagd door aandeelhouders Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk wordt door aandeelhouders van Twitter aangeklaagd, omdat de Tesla-topman de koers van het social media-platform zou hebben gemanipuleerd. Dit schreef persbureau Reuters vrijdag. Volgens de aandeelhouders zou Musk 156 miljoen dollar hebben bespaard, omdat hij naliet te melden dat hij in maart een belang van meer dan 5 procent in Twitter had verworven. De aandeelhouders eisen een compensatie voor de geleden schade. Ook stellen zij Twitter zelf aansprakelijk, omdat het niet voldoende onderzoek heeft gedaan naar het handelen van Musk. Zij verlangen geen schadevergoeding van het bedrijf. Pas in april liet Musk weten dat hij 9,2 procent van het bedrijf in handen had. "Door de markt hier pas later over te informeren kon hij de koers van het aandeel kunstmatig laag houden", menen de aandeelhouders. Musk noch zijn advocaat heeft op de berichtgeving van Reuters gereageerd. Bron: ABM Financial News

