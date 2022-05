Gap onderuit na waarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gap verwacht een winst- en omzetdaling in 2022 vanwege een onzeker macroklimaat en inflatoire tegenwinden. Dit meldde de Amerikaanse kledingretailer donderdag nabeurs. Ook heeft Gap last van de economische vertraging in China en zijn er operationele uitdagingen bij dochteronderneming Old Navy. Gap rekent voor 2022 op een lage tot midden enkelcijferige omzetdaling in verhouding tot een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel moet uitkomen tussen de 0,30 en 0,60 dollar. Eerder ging Gap nog uit van een kleine omzetstijging in 2022 en een winst per aandeel van 1,85 tot 2,05 dollar. Eerste kwartaal In het afgelopen eerste kwartaal daalde de omzet met 13 procent op jaarbasis tot 3,5 miljard dollar. De vergelijkbare omzet kromp met 14 procent op jaarbasis en de online-omzet met 17 procent. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 162 miljoen dollar of 0,44 dollar per aandeel. In de nabeurshandel op Wall Street daalt Gap 15 procent. Bron: ABM Financial News

