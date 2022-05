AEX kleurt groen op Hemelvaart Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag op Hemelvaart met een mooie winst gesloten. De AEX steeg 1,3procent naar 692,80 punten. "Tot op zekere hoogte zijn de markten gerustgesteld dat de Fed niet agressiever gaat verkrappen dan verwacht. Maar het marktsentiment blijft nerveus", zei Luc Filip, hoofd beleggingen bij SYZ Private Banking in reactie op de notulen van de Fed van woensdagavond. "Er is nog veel onzekerheid over wat er gaat gebeuren als de inflatie hoog blijft." De meeste aandacht ging vandaag uit naar de VS, waar een serie macrocijfers op de agenda stond, een aantal bedrijven de boeken opende en Broadcom een bod van 61 miljard dollar uitbracht op VMware. In het eerste kwartaal kromp de Amerikaanse economie met 1,5 procent iets sterker dan aanvankelijk voorzien. Het aantal steunaanvragen daalde harder dan voorzien, maar er was ook tegenvallend nieuws over de huizenmarkt. De aanstaande huizenverkopen vielen sterker dan verwacht terug, Cijfers van de Aziatische internetgiganten Alibaba en Baidu werden in New York positief ontvangen. Ook het aandeel Macy's had de wind in de rug na een outlookverhoging. De laatste weken waren het juist retailers die met waarschuwingen kwamen. De euro/dollar handelde op 1,0727 en olie werd in het spoor van de hogere aandelenmarkten ruim 3 procent duurder op 114 dollar. Stijgers en dalers In de AEX eindigden de meeste aandelen hoger. Koploper was Just Eat Takeaway met 7,9 procent. Techaandelen Adyen en Prosus wonnen 5,1 en 4,2 procent, maar ook staalreus ArcelorMittal werd 3,3 procent duurder. Er waren slechts vier dalers. KPN leverde 0,3 procent in en databedrijven Wolters Kluwer en RELX verloren 0,7 en 0,8 procent. Indexzwaargewicht Unilever daalde 0,4 procent. In de AMX wonnen Basic-Fit en ABN AMRO 2,7 procent. PostNL verloor 1,4 en JDE Peet’s daalde 2,2 procent. Bij de smallcaps ging Accsys 4,5 procent hoger. Gisteren haalde de Arnhemse houtveredelaar 20 miljoen euro op met een aandelenuitgifte. Fugro en Kendrion stegen meer dan 4 procent. Ordina, woensdag al gevraagd na een positief rapport van ING, won nog eens 3,3 procent. Majorel daalde 1,4 procent en was daarmee één van de weinige verliezers. Wall Street Bij het klinken van de slotgong op het Damrak, wonnen de Amerikaanse beurzen 1,5 tot meer dan 2 procent. Bron: ABM Financial News

