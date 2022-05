Groene opening op Wall Street in verschiet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street opent donderdag met kleine winsten, na een lading bedrijfsnieuws en enkele macrocijfers. Voor de Dow en de S&P wijzen de futures op openingswinsten van ruim 0,5 procent. De Nasdaq lijkt 0,3 procent hoger van start te gaan. Daarmee zijn de futures wat groener dan tijdens de lunch. "Tot op zekere hoogte zijn de markten gerustgesteld dat de Fed niet agressiever gaat verkrappen dan verwacht. Maar het marktsentiment blijft nerveus", zei Luc Filip, hoofd beleggingen bij SYZ Private Banking. "Er is nog veel onzekerheid over wat er gaat gebeuren als de inflatie hoog blijft." De Amerikaanse bruto binnenlands product bleek in het eerste kwartaal met 1,5 procent gedaald. Dat is iets slechter dan de eerder gemelde afname met 1,4 procent. Het aantal eerste steunaanvragen liep harder terug dan verwacht, tot 210.000. De euro/dollar handelt op 1,0697 en olie wordt circa een half procent duurder. Bedrijfsnieuws Broadcom is bereid om 61 miljard dollar neer te tellen voor VMware. Daarmee bevestigde Broadcom de overnamegeruchten die al enkele dagen rondzingen. Het aandeel VMware opent nipt hoger. Tegelijk meldde Broadcom afgelopen kwartaal meer omzet en winst te hebben geboekt, en dat deze trend vermoedelijk in het huidige kwartaal aanhoudt. Ondanks meer omzet boekte Alibaba afgelopen kwartaal een groter verlies. De doelstelling van meer dan 1 miljard gebruikers in China, wist de internetgigant wel te verwezenlijken. Het aandeel opent maar liefst 4,4 procent in het groen. Baidu lijkt 5 procent hoger van start te gaan, ondanks een kwartaalverlies. De omzet bleef min of meer gelijk, maar de resultaten vallen de markt mee. Nvidia opent 4 procent lager. De kwartaalcijfers van Nvidia waren het probleem niet, maar de outlook voor het lopende kwartaal deed de markt schrikken. Snowflake zal zelfs 12 procent lager van start gaan na het publiceren van kwartaalcijfers. Net als Nvidia kwam Snowflake met een teleurstellende outlook. En een omzetstijging voorkwam niet dat het bedrijf afgelopen kwartaal verlies leed. Macy's wist de verwachtingen wel te overtreffen en de winstoutlook voor het hele jaar werd door de warenhuisketen verhoogd. Het aandeel lijkt 13 procent hoger te gaan openen. Het aandeel Apple staat onder druk, nadat Bloomberg meldde dat de fabrikant dit jaar 220 miljoen iPhones wil produceren, net als vorig jaar. De markt rekende echter op 240 miljoen exemplaren. Er dreigt een openingsverlies van 1,5 procent. Elon Musk zal een groter stuk van de financiering van het overnamebod op Twitter voor zijn rekening nemen, zo blijkt uit een document ingediend bij beurswaakhond SEC. In plaats van ruim 27 miljard dollar zal Musk zorgdragen voor 33,5 miljard dollar. Twitter opent vermoedelijk bijna 5 procent hoger. Slotstanden De Dow Jones index sloot woensdag 0,6 procent hoger op 32.120,28 punten en de S&P 500 index steeg een procent naar 3.978,73 punten. De Nasdaq pluste zelfs 1,5 procent op 11.434,74 punten. Bron: ABM Financial News

