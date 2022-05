Broadcom biedt 61 miljard dollar voor VMware Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom is bereid 61 miljard dollar neer te tellen voor VMware. Dit maakte Broadcom donderdagmiddag bekend. Het bod is in aandelen en contanten. Ook neemt Broadcom 8 miljard dollar aan schulden van VMware over. De overname komt niet als een verrassing. The Wall Street Journal meldde eerder deze week al dat er verregaande gesprekken werden gevoerd door de twee bedrijven. Na afronding van de overname zal Broadcom Software Group doorgaan als VMware. Binnen drie jaar denkt Broadcom dat de transactie 8,5 miljard dollar aan EBITDA zal toevoegen. Michael Dell en Silver Lake, die belangen van 40,2 en 10 procent in VMware hebben, steunen de overname door Broadcom. Per aandeel VMware komt het bod van Broadcom neer op 138,23 dollar. Dat is een premie van 44 procent ten opzichte van de slotkoers op 20 mei. Op 21 mei verschenen er berichten in de media dat er aan een overname werd gewerkt, wat de koers van VMware deed stijgen. Bron: ABM Financial News

