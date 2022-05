Meer omzet voor Alibaba Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Alibaba heeft in het afgelopen kwartaal ondanks een hogere omzet toch meer verlies geleden. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Chinese e-commercebedrijf. Alibaba zag de omzet in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar 2022, dat eind maart afliep, met 9 procent op jaarbasis stijgen naar 204 miljard yuan, omgerekend ongeveer 32,2 miljard dollar. Wereldwijd bediende Alibaba afgelopen kwartaal 1,31 miljard gebruikers. Dat zijn er ruim 28 miljoen meer dan een kwartaal eerder. Van die gebruikers zitten er meer dan een miljard in China en daarna haalde het bedrijf zijn eigen doelstelling. De nettowinst kwam uit op 16,2 miljard Chinese yuan, of 2,6 miljard dollar, en 6,07 yuan per American depositary share. Een jaar geleden bedroeg het verlies 5,5 miljard yuan. De aangepaste winst was 7,95 yuan per ADS. Vorig jaar was dit 10,32 yuan. In het hele boekjaar steeg de omzet van Alibaba met 19 procent tot 853 miljard yuan, "ondanks de uitdagende macro-omgeving", zei CFO Toby Xu in een toelichting. Dit leverde een nettowinst op van 2 miljard yuan. In het nieuwe boekjaar wil de financieel topman een duurzame en kwalitatieve omzetgroei realiseren en de kosten "optimaliseren". Het aandeel Alibaba noteert donderdag op Wall Street 4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

