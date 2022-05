Lichtgroene futures op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street opent donderdag met kleine winsten volgens de futures. Voor de Dow en de S&P wijzen de futures op openingswinsten van 0,2 procent. De Nasdaq lijkt min of meer vlak van start te gaan. In de VS staan vanmiddag de wekelijkse steunaanvragen op de agenda. Die worden ingeschat op 215.000 tegen 218.000 een week ervoor. Verder is er de tweede raming voor de economische groei en volgen ook de aanstaande woningverkopen in april. De euro/dollar handelt op 1,0712 en olie wordt bijna een procent duurder. Bedrijfsnieuws Beleggers kunnen vanmiddag reageren op de kwartaalcijfers van Nvidia, Baidu en Snow. Ook Alibaba opent de boeken. Baidu lijkt enkele procenten hoger van start te gaan, ondanks een kwartaalverlies. De omzet bleef min of meer gelijk, maar de resultaten vallen de markt mee. Nvidia opent ruim 5 procent lager. De kwartaalcijfers van Nvidia waren het probleem niet, maar de outlook voor het lopende kwartaal deed de markt schrikken. Snowflake zal zelfs 15 procent lager van start gaan na het publiceren van kwartaalcijfers. Net als Nvidia kwam Snowflake met een teleurstellende outlook. En een omzetstijging voorkwam niet dat het bedrijf afgelopen kwartaal verlies leed. Het aandeel Apple staat onder druk, nadat Bloomberg meldde dat de fabrikant dit jaar 220 miljoen iPhones wil produceren, net als vorig jaar. De markt rekende echter op 240 miljoen exemplaren. Elon Musk zal een groter stuk van de financiering van het overnamebod op Twitter voor zijn rekening nemen, zo blijkt uit een document ingediend bij beurswaakhond SEC. In plaats van ruim 27 miljard dollar zal Musk zorgdragen voor 33,5 miljard dollar. Slotstanden De Dow Jones index sloot woensdag 0,6 procent hoger op 32.120,28 punten en de S&P 500 index steeg een procent naar 3.978,73 punten. De Nasdaq pluste zelfs 1,5 procent op 11.434,74 punten. Bron: ABM Financial News

