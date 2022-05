Rode cijfers voor Baidu Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Baidu heeft in het eerste kwartaal van 2022 verlies geleden. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Chinese zoekmachine. Desondanks sprak CEO en mede-oprichter Robin Li van een sterk kwartaal. Hij wees erop dat de nieuwe coronamaatregelen in China het bedrijf raken. Over de groei op lange termijn maakt de topman zich echter geen zorgen, zei hij donderdag. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 1 procent op jaarbasis tot 28,4 miljard yuan, omgerekend circa 4,5 miljard dollar. Op kwartaalbasis daalde de omzet van Baidu echter met 14 procent. Topman Li benadrukte dat de omzet exclusief advertentie-inkomsten afgelopen kwartaal met 35 procent op jaarbasis steeg, vooral dankzij de inkomsten bij Baidu AI Cloud. Daar was de groei zelfs 45 procent. De operationele winst liep juist op jaarbasis met 7 procent terug tot 2,6 miljard yuan, maar op kwartaalbasis was er een plus van 33 procent. De aangepaste EBITDA daalde met 7 procent op jaarbasis tot omgerekend 5,5 miljard yuan en de marge viel terug van 21 naar 19 procent. Onder de streep restte een verlies van 0,9 miljard yuan. Een jaar eerder verdiende de Chinese techgigant nog 25,6 miljard yuan en in het vierde kwartaal was de winst 1,7 miljard yuan. Aangepast voor bijzondere posten daalde de winst op jaarbasis van 4,3 miljard naar 3,9 miljard yuan. Per eind maart had Baidu omgerekend circa 30 miljard dollar in kas, min of meer gelijk aan de kaspositie aan het einde van 2021. Het aandeel Baidu, genoteerd aan de Amerikaanse Nasdaq, lijkt bijna 5 procent hoger te openen. Bron: ABM Financial News

