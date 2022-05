Valuta: euro blijft onder 1,07 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd onder de 1,07 dollar, ook na de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve die woensdagavond werden gepubliceerd. Daaruit bleek dat de meeste beleidsmakers oordeelden dat een renteverhoging van 50 basispunten bij de komende monetaire vergadering "waarschijnlijk gepast" zou zijn. Punt van aandacht voor de valutamarkt kan donderdag het rentebesluit van de centrale bank van Turkije worden. Die liet in april het belangrijkste rentetarief op 14,0 procent staan, maar begin deze maand bleek de inflatie van het land in april naar 70 procent te zijn opgelopen. Verder volgen in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen die worden ingeschat op 215.000 tegen 218.000 een week ervoor, de tweede raming voor de omvang van de Amerikaanse economie en de aanstaande woningverkopen in april. Vice-voorzitter Lael Brainard legt vandaag verantwoording af aan comité van het Huis van Afgevaardigden over digitale valuta. De euro noteerde donderdag vlak op 1,0684 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8502 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,2567 dollar. Bron: ABM Financial News

