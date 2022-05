Galapagos presenteert op reumacongres in Kopenhagen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN) Galapagos zal presenteren op het European League Against Rheumatism congres begin juni in Kopenhagen. Dit liet het biotechnologiebedrijf woensdagavond laat weten via een persbericht. Galapagos zal 11 zogenoemde abstracts presenteren en daarbij haar bijdrage aan de strijd tegen reumatoïde artritis uitlichten. De abstracts omvatten analyses van onderzoeken naar de werkzaamheid en veiligheid van filgotinib en praktijkgegevens over de afstemming van het voorschrijven van het middel tussen artsen en patiënten. Daarbij zal Galapagos eveneens een symposium organiseren gefocust op het betrekken van de patiënt in het verzorgingsproces. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.