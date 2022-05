Musk financiert meer van overnamebod op Twitter zelf Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Elon Musk heeft aangekondigd de overname van Twitter voor een groter deel met eigen middelen te willen betalen, wat beleggers mogelijk meer zekerheid geeft over de transactie. Dit blijkt woensdagavond uit een document ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Musk garandeert van het bod op Twitter 33,5 miljard dollar zelf, aangevuld met leningen. In het oude bod zou 27,25 miljard dollar uit de zak van Musk komen en het resterende bedrag worden aangevuld met leningen. De hoogte van het bod blijft circa 44 miljard dollar, ofwel 54,20 dollar per aandeel Twitter. In het document ingediend bij de SEC staat dat Musk nog altijd in onderhandeling is met Twitter en diens mede-oprichter Jack Dorsey, ook of Dorsey bijvoorbeeld bereid is een belang te houden in Twitter na de overname door Musk. Het aandeel Twitter sloot woensdag 3,9 procent hoger op 37,16 dollar, maar steeg in de handel nabeurs met nog eens 6,7 procent. Bron: ABM Financial News

