Meer omzet voor Nvidia

(ABM FN-Dow Jones) Nvidia boekte in het afgelopen kwartaal fors meer omzet, maar waarschuwt voor een stap terug in het komende kwartaal, vanwege Rusland en lockdowns in China. Dat bleek woensdag nabeurs bij de kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf.

De omzet van 8,29 miljard dollar was 46 procent hoger dan een jaar eerder en 8 procent hoger dan in het voorgaande kwartaal.

De nettowinst per aandeel was 0,64 dollar, 16 procent lager dan een jaar eerder en bijna de helft lager dan in het voorgaande kwartaal. De winst werd gedrukt door een verliespost van 1,35 miljard dollar na het afblazen van de overname van Arm. In totaal was er een winst van 1,62 miljard dollar, tegen 1,91 miljard dollar een jaar eerder.

Oprichter en CEO Jensen Huang sprak van een uitdagend macro-economisch klimaat en wees op de recordresultaten bij Data Center en Gaming.

Outlook



Nvidia voorziet in het tweede kwartaal een omzet van 8,10 miljard dollar, na het verlies van 500 miljoen dollar aan omzet rond Rusland en de coronaviruslockdowns in China. Het bedrijf rekent op een brutomarge van 65,1 procent in het tweede kwartaal.

Het aandeel Nvidia daalde nabeurs 6,5 procent.