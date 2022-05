Olieprijs sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De oliefutures zijn woensdag hoger geeindigd, na een daling van de Amerikaanse olie- en benzinevoorraden in aanloop naar het zomerse autorijdseizoen in de Verenigde Staten. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,5 procent hoger op 110,33 dollar op de New York Mercantile Exchange. De Amerikaanse overheid meldde een daling van de handelsvoorraden ruwe olie met 1 miljoen vaten afgelopen week. Raffinaderijen verhoogden hun productie omdat ze meer vraag naar benzine verwachten. De benzinevoorraden daalden met 500.000 vaten en die van diesel en stookolie stegen met 1,7 miljoen vaten. "Raffinaderijen antwoorden eindelijk op de sterke marges op raffinage, lage voorraden en een aankomende toename van de vraag nu het autorijseizoen van komende zomer dit weekend formeel begint", zei Matt Smith van Kpler. Het weekend met de feestdag Memorial Day geldt als het startschot voor de periode waarin Amerikanen meer lange autoritten maken. Uit de voorraadcijfers kon overigens worden afgeleid dat de vraag naar benzine fors lijkt te zijn gedaald, tot minder dan 8,8 miljoen vaten per dag. Dit baart zorgen dat er niet massaal gereisd gaat worden komend weekend. Volgens een hotelorganisatie schalen veel Amerikanen hun reisplannen terug of blijven ze thuis, omdat de benzineprijs op een recordniveau staat. Bron: ABM Financial News

