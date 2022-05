Fed bereid tot afremmen economie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve maakt haast om het monetaire beleid te verkrappen tot een neutraal niveau, maar sluit een beleid dat de economische groei bewust afremt niet uit als middel om de inflatie te beteugelen. Dat bleek woensdag uit de notulen van de laatste beleidsvergadering begin mei. Bij de vergadering dachten de meeste beleidsmakers dat de rente in beide komende twee beleidsvergaderingen waarschijnlijk met 50 basispunten verhoogd zou moeten worden, bovenop de renteverhoging van 50 punten waartoe tijdens de laatste vergadering op 3 en 4 mei werd besloten. Ook werd er gesproken over het afremmen van de economie. "Op dit moment oordeelden de deelenemers dat het belangrijk was om spoedig het monetaire beleid naar een meer neutrale houding te verschuiven. Ze noemden het ook heel goed mogelijk dat een beperkende beleidspositie passend kon worden." Na de laatste vergadering staat de standaardrente bij de Fed op 0,75 tot 1,00 procent. Ook besloot de centrale bank om vanaf 1 juni de portefeuile van 9 biljoen dollar aan staatsleningen die de Fed heeft opgekocht te laten aflopen zonder de opbrengst van de afgeloste bedragen opnieuw te investeren. Bron: ABM Financial News

