Wall Street hoger na notulen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden woensdagavond op winst, terwijl beleggers de Fed-notulen aan het doorspitten waren voor details over aankomende renteverhogingen. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 3.965,42. De Nasdaq steeg 1,1 procent tot 11.393 punten en de Dow Jones-index stond een 0,2 procent hoger op 31.983 punten De beurzen openden lager maar stegen naar de groen cijfers, na het verlies van 0,8 procent voor de S&P500 dinsdag en een groter verlies voor de Nasdaq. De aandacht ging vooral uit naar de notulen van de Federal Reserve. Na de publicatie stegen de indices een paar tienden van procenten. Er was geen vuurwerk verwacht. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken op de inflatie en alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen en tegelijk de klap voor de economie te verzachten", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Beleggers vrezen dat beleidsmakers een grote fout maken met het verkrappen van het monetaire beleid, omdat stagflatie op de loer ligt." Verkopers van niet-essentiele consumptiegoederen stegen relatief sterk. Enkele retailers zoals Nordstrom en Express verhoogden hun winstverwachtingen. Dick's Sporting Goods meldde dat de zaken niet zijn verslechterd. Dat was een welkome afwisseling nadat Target en Walmaart vorige week teleurstellende resultaten bekendmaakten. "Sommige beleggers verwachtten Armageddon in de retailsector", zei Matt Peron van Janus Henderson Investors. "Het narratief was dat deze week opnieuw pijnlijk kon uitvallen. Nu is er een opluchtingsrally in de consumptie-sector." Olie werd iets duurder. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 1,2 procent tot 111,11 dollar, terwijl een augustus-future Brent 1,0 procent duurder werd op 114,72 dollar. De euro/dollar daalde een half procent en noteerde op 1,0681. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0700. Bedrijfsnieuws Het aandeel Snap herstelde iets van de koersval van dinsdag, nadat het social mediabedrijf maandagavond met een winstwaarschuwing kwam. Het aandeel steeg 11 procent maar stond nog altijd 38 procent lager dan een week eerder. Toll Brothers, dat luxe huizen bouwt, kwam met meevallende kwartaalcijfers en steeg 6 procent. Toll herhaalde de outlook voor heel dit jaar, wijzend op de goed gevulde orderportefeuille. Retailer Dick's Sporting Goods steeg 9 procent. Het is de laatste in een rij van retailers met een voorzichtige boodschap. Hamburgerketen Wendy's klom 10 procent, op berichten dat grootaandeelhouder Trian Fund een overnamebod zou onderzoeken. Trian heeft nu een belang van 19 procent. Lyft, een concurrent van Uber, gaf aan minder nieuwe mensen te gaan aannemen en de budgetten terug te schroeven. Lyft stond 0,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

