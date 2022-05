Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten, in afwachting van een verslag van de meest recente monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,6 procent hoger op 434,31 punten. De Duitse DAX steeg 0,6 procent naar 14.008 punten. De Franse CAC 40 won 0,7 procent op 6.299 punten. De Britse FTSE klom 0,5 procent naar 7.523 punten.



Volgens Naeem Aslam, marktanalist van AvaTrade, waren beleggers terughoudend in aanloop naar de Fed-notulen, die vanavond gepubliceerd worden. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken en alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen en tegelijk de klap voor de economie te verzachten", aldus Aslam.

In Duitsland kwam het consumentenvertrouwen over april iets minder zwak uit dan in maart. De indexstand van 26,0 negatief kwam overeen met de prognose.

De orders voor duurzame goederen uit de Verenigde Staten stegen in april met 0,4 procent, wat minder was dan de 0,7 procent die economen hadden voorspeld.

Er moet enorm worden geïnvesteerd in de Europese infrastructuur voor elektrische stroom, zei CEO Christian Bruch van Siemens Energy woensdag op het World Economic Forum in Davos. In 2030 zal er twee keer zo veel stroom worden opgewekt als nu, verwacht hij. Om een kolencentrale te vervangen voor zonnepanelen, heb je vier keer de capaciteit op het stroomnet nodig. Veel mensen begrijpen nog niet dat de stroomnetten hiervoor geheel op hun kop moeten worden gezet en onderling verbonden, waarschuwde hij.

De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week zoals voorzien. De daling was iets groter dan voorzien.

Olie werd woensdag duurder. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 110,01 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 113,74 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar daalde woensdag en noteerde op 1,0676. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er nog 1,0736 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Er was weinig bedrijfsnieuws en er waren ook niet veel grote uitslagen onder de grootste namen in de EuroStoxx 50 index. In Amsterdam won Prosus bijna 5 procent.

Air France-KLM sloot licht hoger. Dinsdag kondigde de luchtvaartmaatschappij een claimemissie aan.

De winstwaarschuwing van het Amerikaanse Best Buy is een waarschuwing voor Europese winkelketens, waarschuwde Bryan Garnier in een analistenrapport.



Energiebedrijven Totalenergies en Iberdrola waren in trek, met koerswinsten van krap 3 procent.

Shell ronde de verkoop van zijn downstreamtak in Rusland af. Het aandeel won 1,3 procent

AB Inbev was in Brussel koploper na een hoger koersdoel van Deutsche Bank. De brouwer werd 2,5 procent duurder.

Beursbedrijf Deutsche Boerse, een defensieve naam bij dalende aandelenkoersen, was woensdag de sterkste daler en verloor 1,6 procent.

Ook in de technologiesector waren er verliezen, onder andere voor ASML, Infineon, SAP en Philips.

Delivery Hero was juist een uitblinker met een winst van ruim 7 procent in Frankfurt, evenals de bezorger van verse boodschappen Hellofresh, dat bijna 5 procent meer waard werd. Just Eat Takeaway sloot in Amsterdam 4 procent hoger.

In Spanje wonnen banken Sabadell en Caixabank terrein.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden hoger rond sluitingstijd in Europa.