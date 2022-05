Groen licht voor dividend Van Lanschot Kempen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) De algemene aandeelhoudersvergadering van Van Lanschot Kempen heeft woensdag de jaarrekening vastgesteld en ingestemd met het voorgestelde dividend over 2021 van 2,00 euro per aandeel. Dat maakte de bank woensdag na afloop van de vergadering bekend. De bank mikt op een uitkering van 50 tot 70 procent van de nettowinst in 2022 en 2023. De aandeelhouders stemden in met de herbenoeming van Maarten Muller als commissaris. Van Lanschot Kempen wil Richard Bruens en Arjan Huisman herbenoemen als leden van de raad van bestuur tot 2026 en Constant Korthout als chief financial and risk officer tot 1 september van dit jaar. Korthout zal per 1 september plaats maken voor Jeroen Kroes, die chief financial officer wordt, en Wendy Winkelhuijzen als beoogd chief risk officer. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.