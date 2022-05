Aandeelhouders Brill stemmen in met dividend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Brill is akkoord gegaan met alle voorstellen, waaronder de uitkering van 0,90 euro dividend. Dat maakte de wetenschappelijke uitgever woensdag na afloop van de vergadering bekend. De aandeelhouders keurden het jaarverslag goed en verleenden het bestuur decharge. De adviserende stem over het beloningsrapport was positief. Brill is nog altijd bezig met de zoektocht naar een nieuwe CEO, nu Peter Coebergh per vandaag vertrekt. De raad van commissarissen hoopt snel een vervanger te kunnen presenteren. Bron: ABM Financial News

