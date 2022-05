Accsys haalt 20 miljoen euro op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft 20 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. Dat maakte de houtveredelaar woensdag bekend, nadat de emissie vanochtend werd aangekondigd. Na kosten is de opbrengst 19 miljoen euro. Er werden bijna 13,61 miljoen nieuwe aandelen geplaatst voor 1,45 euro per stuk. "Met deze financiering kan Accsys verder met de doelstelling om de productiecapaciteit in de komende jaren te vervijfvoudigen", stelde CEO Rob Harris in een toelichting. Harris, voorzitter Stephen Odell en mededirecteur Nick Meyer kochten daarnaast samen 186.991 nieuwe aandelen voor 230.000 Britse pond. Zo werden in totaal 13,79 miljoen nieuwe aandelen geplaatst, goed voor 7,2 procent van het uitstaande kapitaal. De uitgifteprijs biedt een korting van 10,3 procent op de laatste slotkoers op Euronext Amsterdam en van 8,4 procent op de slotkoers in Londen dinsdag. Bron: ABM Financial News

