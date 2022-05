Boskalis ontvangt goedkeuring voor verkoop KST en Maju Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis en mede-aandeelhouder KS Investments Pte hebben goedkeuring ontvangen van de lokale toezichthouders in Singapore voor de verkoop van hun havensleepactiviteiten in Singapore en Maleisië aan Rimorchiatori Mediterranei. Dit maakte de Nederlandse maritieme dienstverlener woensdagmiddag bekend. De geplande verkoop werd al eind vorig jaar aangekondigd. Boskalis zal circa 80 miljoen euro in contanten ontvangen voor het belang van 49 procent in de joint venture. De transactie wordt naar verwachting van Boskalis aan het begin van het derde kwartaal 2022 afgerond. Bron: ABM Financial News

