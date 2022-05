Vopak rondt Indiase joint venture af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft met succes de Indiase joint venture Aegis Vopak Terminals afgerond. Dit maakte het Nederlandse tankopslagbedrijf woensdagmiddag bekend. Aegis Vopak Terminals wordt de grootste onafhankelijke tankopslagaanbieder voor LPG en chemicaliën in India. De joint venture exploiteert een netwerk van 11 terminals verdeeld over vijf Indiase havens. In totaal hebben deze een capaciteit van 1,5 miljoen kubieke meter. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.