Aandeel Wendy's de hoogte door overnamefantasie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Wendy's noteert woensdag liefst 11,4 procent hoger op een vlak Wall Street. Grootaandeelhouder Trian Fund Management van activist Nelson Peltz heeft laten weten te overwegen een bod uit te brengen op de aandelen in de Amerikaanse hamburgerketen die het nog niet bezit. Dit blijkt uit documenten ingediend bij beurswaakhond SEC. Trian Fund heeft momenteel een belang van circa 19 procent in Wendy's. Het aandeel Wendy's presteert al tijden ondermaats. Trian Fund zei het bod op Wendy's mogelijk samen met andere partijen te willen doen. Bron: ABM Financial News

