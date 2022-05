Knot: renteverhoging ECB met 50 basispunten niet van tafel

(ABM FN) Een renteverhoging door de Europese Centrale Bank met 50 basispunten in juli is niet van tafel. Dit zegt voorzitter Klaas Knot van De Nederlandsche Bank woensdag in Davos tijdens het World Economic Forum tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Volgens Knot kan de ECB het zich alleen veroorloven om de rente geleidelijk de rente te verhogen, als de inflatieverwachtingen "goed verankerd" zijn. En kijkend naar de verschillende methodes om de inflatie in de eurozone te meten, "zitten ze nu, zou ik willen zeggen, aan de bovenkant van nog steeds goed verankerd", aldus de voorzitter van DNB.

Knot vindt dat de beleidsmakers alle opties open moeten houden om zo te kunnen reageren op nieuwe macrocijfers die wellicht de huidige vooruitzichten in twijfel trekken.

Recent zei Knot al dat de rente tijdens de ECB-rentevergadering van 21 juli moet worden verhoogd.

"Mijn voorkeur, op basis van de huidige kennis, zou zijn om dan inderdaad de rente met een kwart procentpunt te verhogen, tenzij we in de komende maanden nog meer informatie zouden krijgen dat de inflatie zich verder aan het verbreden is, dan wel verder aan het oplopen is", zei Knot tijdens het televisieprogramma College Tour.

"Als dat het geval is, dan zou eventueel grotere rentestappen ook niet moeten worden uitgesloten", aldus de centraal bankier, die erkent dat dit een verhoging met een half procent zou kunnen zijn.

Begin deze week schreef voorzitter Christine Lagarde van de ECB op het blog van de centrale bank, dat zij verwacht dat de obligatie-opkopen onder het APP-programma "erg vroeg" in het derde kwartaal worden gestopt. "Dit zou ons in staat stellen om tijdens onze bijeenkomst in juli de rente te verhogen, in lijn met onze forward guidance. Op basis van de huidige vooruitzichten zijn we waarschijnlijk in staat om tegen het einde van het derde kwartaal uit de negatieve rente te komen", aldus Lagarde.

En als vervolgens duidelijk wordt dat de inflatie zich op middellange termijn stabiliseert op 2 procent, is een geleidelijke verdere normalisatie van de rente richting een neutrale rente, gepast, vindt zij. Lagarde waarschuwde dat vooraf de omvang en het tempo van normaliseren niet kan worden bepaald.

