Futures wijzen op vlakke opening Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,2 procent hoger te openen, maar de Dow Jones lijkt licht in te leveren. Vandaag gaat de aandacht vooral naar de notulen van de Federal Reserve. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets verwacht geen vuurwerk van de Fed. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken op de inflatie en alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen en tegelijk de klap voor de economie te verzachten", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Er heerst angst onder beleggers dat beleidsmakers een grote fout maken met het verkrappen van het monetaire beleid, gezien stagflatie op de loer ligt." Vanmiddag kan de markt reageren op de orders voor duurzame goederen uit de Verenigde Staten in april en de wekelijkse olievoorraden. Olie wordt woensdag iets duurder. Een juli-future West Texas Intermediate steeg 1,3 procent tot 111,23 dollar, terwijl een augustus-future Brent 1,1 procent duurder werd op 111,98 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0657. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0700. Bedrijfsnieuws Het aandeel Snap lijkt woensdag iets te herstellen van de koersval van dinsdag, nadat het social mediabedrijf maandagavond met een winstwaarschuwing kwam. Toll Brothers, dat luxe huizen bouwt, kwam met meevallende kwartaalcijfers en ziet dit beloond worden met een openingswinst van vermoedelijk 3,5 procent. Toll herhaalde de outlook voor heel dit jaar, wijzend op de goed gevulde orderportefeuille. Slotstanden De S&P 500 daalde dinsdag 0,8 procent tot 3.941,48 punten. De Dow Jones-index steeg 0,2 procent tot 31.928,62 en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,4 procent in tot 11.264,45 punten. Bron: ABM Financial News

