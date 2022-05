Obligaties Air France KLM gewild Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN) De obligaties van Air France-KLM die op de secundaire markt in omloop zijn, vonden dinsdag gretig aftrek na de door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij gelanceerde kapitaalverhoging. De maatschappij is gisteren van start gegaan met een kapitaalverhoging van 2,26 miljard euro, de tweede verhoging in iets meer dan een jaar tijd. Met de opbrengst wil Air France-KLM de staatssteun die de luchtvaartmaatschappij tijdens de gezondheidscrisis heeft ontvangen, terugbetalen. Frankrijk en Nederland, die een belang van respectievelijk ongeveer 29 en 10 procent bezitten, zullen meedoen om hun belang op peil te houden, aldus de maatschappij in een verklaring. In een interview met ABM Financial News benadrukt Alexandre Goldwasser, directeur van Goldwasser Exchange, dat een kapitaalverhoging weliswaar een slechte zaak is voor de bestaande aandeelhouders, die hun aandeel zullen zien verwateren, maar dat dit soort operaties over het algemeen goed wordt ontvangen door de schuldeisers. En met reden, zo legt de obligatiehandelaar uit, want een kapitaalverhoging versterkt de liquiditeit van de betrokken onderneming en daarmee het vermogen om aan de verplichtingen te voldoen, zoals couponbetalingen en aflossingen. Dinsdag was een stijging van de obligaties van Air France-KLM op de secundaire markt te zien. Als voorbeeld wijst Goldwasser op de obligatie die Air France-KLM in 2025 moet terugbetalen en waarvan de koers met ongeveer 1 procent is gestegen tot ongeveer 91 procent van de nominale waarde. De jaarlijkse opbrengst tot de vervaldag bedraagt 5,5 procent. "Dit rendement, dat overeenkomt met een spread van 500 basispunten ten opzichte van de Duitse obligatie met dezelfde looptijd, is zeer hoog, een teken dat de Air France-KLM financieel kwetsbaar blijft," aldus Goldwasser. "Het hoge rendement is een teken dat de markt niet uitsluit dat de obligatiehouders op een dag zullen worden aangesproken om bij te dragen in de vorm van een schuldherschikking, mocht de situatie verslechteren." Golwasser benadrukt dat Air France KLM actief is in een sector die kwetsbaar blijft, die is geraakt door de coronacrisis en momenteel wordt getroffen door de sterke stijging van de olieprijzen. Bron: ABM Financial News

