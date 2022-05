AEX nipt hoger, maar het houdt niet over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger, maar leverde daarmee wel een deel van de openingswinsten in. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 680,70 punten. Hoewel de Europese beurzen in het groen noteren, ziet marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wel terughoudendheid bij beleggers in aanloop naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. "Beleggers weten dat centrale banken wereldwijd een inhaalslag proberen te maken op de inflatie en alles op alles zetten om de inflatie lager te krijgen en tegelijk de klap voor de economie te verzachten", aldus Aslam. "Er heerst angst onder beleggers dat beleidsmakers een grote fout maken met het verkrappen van het monetaire beleid, gezien stagflatie op de loer ligt." Aslam ziet dat vooral techaandelen het momenteel moeilijk hebben. De verwachtingen van techbedrijven zijn volgens hem niet bepaald optimistisch. Zo verloor Snap dinsdag meer dan 40 procent, na de waarschuwing maandagavond dat de winstverwachtingen niet gehaald worden, omdat de economie sterker en sneller is verslechterd dan verwacht. "De markt verliest het vertrouwen in social mediabedrijven en hun inkomsten uit advertenties", aldus Aslam. "Alle grote platformen, van Meta tot Twitter, kampen met uitdagingen en de pijn zal niet snel wegebben." Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte nog wel op dat de Amerikaanse beurzen dinsdag "comfortabel" boven de laagste niveaus van de dag sloten. Dit doet het sentiment in Europa vanochtend goed, aldus Hewson. Vandaag wordt vooral uitgekeken naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Analisten van MUFG Bank verwachten een "havikachtige verrassing" als blijkt dat er serieuze gesprekken zijn geweest om de rentes sneller te verhogen om de inflatiedruk te beteugelen. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0666. De olieprijzen stegen tot een procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Prosus 2,8 procent, terwijl Aegon 1,2 procent won. Philips daalde met 1,1 procent. Het aandeel werd door JPMorgan op de verkooplijst gezet. Volgens de analisten loopt Philips tegen grote interne en externe uitdagingen aan. De terugroepacties bij het bedrijf drukken zowel de omzet als de winst en de risico's op rechtszaken zijn groot. ASMI verloor 2,1 procent. In de AMX viel Air France-KLM op. Het aandeel handelde op 1,94 euro. De luchtvaarder geeft ruim 1,9 miljard nieuwe aandelen uit om de balans te versterken en de ontvangen staatshulp versneld terug te betalen. JDE Peet's won 1,8 procent. Onder de kleinere aandelen won Ordina 10,2 procent. ING verhoogde het koersdoel voor Ordina van 5,70 naar 6,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Accsys verloor 7,7 procent op 1,49 euro. De houtveredelaar geeft aandelen uit tegen 1,45 euro per stuk om 20 miljoen euro op te halen. Met de opbrengsten van de emissie wil het bedrijf de balans versterken, de liquiditeit verhogen en de capaciteitsuitbreiding in Arnhem afronden. Envipco en DGB verloren 8 tot 10 procent na cijfers. Lucas Bols won juist 3,3 procent. Lucas Bols heeft in het afgelopen boekjaar een flinke omzetgroei geboekt nu de coronamaatregelen in veel landen weer van tafel zijn. De meeste markten toonden herstel en in sommige markten presteerde Lucas Bols zelfs beter dan voor de coronacrisis, zoals in de VS, het VK en Australië. Het dividend wordt nog een jaar gepasseerd. Bron: ABM Financial News

