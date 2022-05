ING verhoogt koersdoel Ordina Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Ordina verhoogd van 5,70 naar 6,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Een verhoging van de taxaties was aanleiding voor de opwaartse bijstelling van het koersdoel. De resultaten van Ordina over de eerste drie maanden zijn voor ING een bevestiging van de positieve trend bij het bedrijf, dat volgens de bank bestand moet zijn tegen de huidige inflatie met behulp van prijsverhogingen. Volgens ING bevindt het IT-bedrijf zich in een succesvol verlopend overgangsproces naar hogere groei en marges door een verbetering in de samenstelling van klanten en dienstverlening. ING verwacht dat de doelstellingen die Ordina hanteert voor 2026 eerder zullen worden gerealiseerd. Daarbij kan de overnamedynamiek voor Ordina een impuls krijgen, terwijl de goedgevulde kas het bedrijf in de gelegenheid stelt de aandeelhouder te belonen met dividend en de inkoop van eigen aandelen. Op een groen Damrak noteerde het aandeel Ordina woensdag 9,4 procent hoger op 4,73 euro. Bron: ABM Financial News

